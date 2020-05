Řídil přes zákaz a s cizími registračními značkami

Silniční kontrole neunikl řidič, který neměl za volantem co dělat. Policisté ho stavěli včera odpoledne na silnici třetí třídy u obce Bečov při řízení osobního vozidla tovární značky VW Golf. Motorista ve věku 41 let z Chomutova policistům nepředložil řidičský průkaz. Ten mu byl odebrán již v únoru a od letošního dubna má vyslovený zákaz řízení všech motorových vozidel platný až do léta roku 2021. Řidič měl navíc na vozidle přidělané registrační značky, které na vůz nepatří. Ty jsou z jiného automobilu a podezřelý si je údajně vypůjčil od známého. Policie ho vyzvala k vydání registračních značek a tyto jím byly policistům předány. Muž byl zadržen a následně mu policisté dopravního inspektorátu ještě týž den předali záznam o sdělení podezření ze spáchání přečinu maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání ve zkráceném přípravném řízení.