Co se děje v uzavřené litvínovské knihovně

Hrozba nového typu koronaviru utlumila veřejné dění v celé republice. Mnoho institucí bylo uzavřeno pro veřejnost a s nimi samozřejmě i knihovna v Litvínově. Zvenku budova knihovny působí prázdně a bez života, ale opak je pravdou.

Uzavírku knihovníci využili na velké změny. V dospělém i dětském oddělení vyřazují knihy, o které již čtenáři nemají zájem, a uvolňují tak místo pro knihy nové. Opravili desítky chyb v záznamech výpůjčního katalogu. Přesunují regály a vytvářejí nové uspořádání místností. Dále pracují na nové místnosti pro mladé, kterou si sami její návštěvníci pojmenovali Komnata nejvyšší potřeby.

„Naše rozhodnutí po uzavření knihovny bylo jasné. Veškerý čas věnujeme přípravě na znovuotevření knihovny a zlepšení služeb pro naše čtenáře. Vrhli jsme se do činností, které bychom za běžného provozu nestihli. Už se těšíme, až znovu otevřeme a čtenáři uvidí, co jsme si pro ně připravili. Jsem hrdá na všechny své kolegyně za to, s jakou iniciativou se do změny pustily,“ říká Michaela Hrabinská, vedoucí dospělého oddělení knihovny.

„V dětském oddělení jsme začali vytvářet zcela jiný systém řazení knih, aby si je naši malí čtenáři dokázali snáze najít. Také jsme přestavěli regály, abychom získali místo navíc a prosvětlili místnosti. Holky tahají regály a stovky knížek sem a tam, ale doufáme, že všechna ta námaha bude stát za to a uděláme dětem radost,“ doplňuje situaci v dětském oddělení jeho vedoucí Vladimír Kraft.