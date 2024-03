Nikdo z dospělých v ní jet netouží, ale všechny zajímá, jak je vybavena. Co všechno ukrývá sanitka záchranky? Jak je připravena, aby v ní zdravotničtí záchranáři mohli okamžitě zjistit u pacienta stav základních životních funkcí a zajistit je? Jak vypadají přístroje a co dalšího se do vozidla musí vejít, aby mohlo vyjet zachraňovat lidské životy? Průvodci pořadem Prokopni to vám právě v tomto díle všechno ukáží. Kopni to je autorský videopodcast Krajské zdravotní, který běží od května 2023. Cílem pořadu Prokopni to je společně s Prokopem a Prokopem prokopnout strach a obavy z poskytování první pomoci či z návštěvy nemocnice. V hlavních rolích se představují Prokop Seif, lékař Anesteziologicko-resuscitačního oddělení Nemocnice Most, a Prokop Voleník, záchranář a tiskový mluvčí Zdravotnické záchranné služby Ústeckého kraje