Divadelní předplatné 2026 – Těšit se můžete na šest premiér

V rámci předplatného se v sezoně 2026 můžete těšit na 6 premiér činohry a 2 premiéry Divadla rozmanitostí známých českých i zahraničních titulů.
Informace o předplatném v roce 2026
• Zakoupením předplatného získáváte výraznou slevu z ceny vstupného.
• Po celou divadelní sezonu máte zajištěné stálé místo v hledišti na všechna představení Vaší předplatitelské skupiny.
• Netýká se Vás případná úprava cen vstupného v průběhu sezony.
• Máte jistotu, že uvidíte všechna představení Vámi vybraného typu předplatného vždy v den, který Vám nejvíce vyhovuje.
• Pokud si přejete dostávat měsíční programy a aktuální nabídky, obraťte se na obchodní oddělení MDM a Vaše e-mailová adresa bude zařazena do databáze MDM.
• V případě, že zjistíte, že se z vážných důvodů nemůžete dostavit na představení v den určený Vaší předplatitelské skupině, můžete nejpozději tři dny předem (tj. před představením Vaší předplatitelské skupiny) požádat v obchodním oddělení MDM o možnost zhlédnout titul v náhradním termínu. Zachování Vašeho místa Vám pro toto představení nebude garantováno. Výhoda náhradního termínu neplatí pro představení hostujících souborů.
V sezoně 2026 kromě stávajících předplatitelských skupin představujeme dvě nové:
Skupina V:
Sobota v 18:00 hodin bez premiérového shonu. Skupina V nabízí novinky činohry Městského divadla v Mostě i Divadla rozmanitostí v klidnějším čase a za stejnou cenu, jakou měla skupina PA v loňském roce.
Skupina ART:
Inscenace s výrazným režijním i autorským rukopisem a propojením obou našich scén. Kromě repertoárových titulů se můžete těšit i na dva unikátní klenoty české nezávislé či studiové scény.
Výhody předplatného:
K předplatnému získáváte jako bonus dva slevové kupóny:
Sleva 50%
Výměnou za tento kupón obdržíte vstupenku s 50% slevou na libovolné divadelní představení Městského divadla v Mostě.
Sleva 30%
Výměnou za tento kupón obdržíte vstupenku s 30% slevou na libovolné divadelní představení pořádané Městským divadlem v Mostě, včetně dovozových. Zbývající částku do plné hodnoty vstupného doplatíte. Na jednu vstupenku lze uplatnit vždy jen jeden kupón.
Stálým předplatitelům rezervujeme jejich místa nejpozději do 15. prosince 2025.
Předplatitelská vstupenka je přenosná. Přenositelnost se nevztahuje na předplatné zakoupené se slevou.
Klub přátel divadla
Chcete zažít divadlo jinak?
Chcete si do divadla zajít nejen na představení, ale třeba také na workshop, přednášku či talk show?
Chcete si dát skleničku se svými oblíbenými herci, vstoupit do zákulisí divadla a spatřit vznik inscenace tzv. zevnitř?
Staňte se členy Klubu přátel divadla, jehož prostřednictvím zažijete s divadlem nevšední zkušenosti a emoce.