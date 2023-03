Dopis čtenáře do redakce Homéru na téma „Vysoké pokuty pro řidiče v Mostě“

Dopis čtenáře

Pět set korun by k nápravě stačilo

Chtěl bych se pozastavit nad pokutami za překročenou rychlost, které řidičům uděluje Magistrát města Mostu. Asi nejsem jediný, komu přišlo vyrozumění o udělení pokuty. Z něj jsem se dozvěděl, že musím zaplatit 700 Kč za překročení povolené rychlosti. Údajně jsem jel celých 57 km za hodinu! Pokutu jsem v termínu samozřejmě zaplatil, ale připadal jsem si jako „zločinec“!

Naštěstí patříme s manželkou k seniorům, kteří nemusejí obracet každou korunu, ale přesto se mi suma 700 Kč zdá nepatřičná. Když to musí být, tak se domnívám, že maximálně 500 Kč by k „nápravě“ stačilo také. Těch 700 Kč stejně řidiče, pro které jsou předpisy cár papíru, neodradí. Vůbec si nevzpomínám (jezdím po našich i zahraničních silnicích více než 50 let), že bych se choval agresivně, porušoval předpisy kde se dá apod. Avšak kdo nikdy nepřišlápl trochu plyn, zejména tam, kde například logika předpisů selhává? A vím o čem mluvím. Zkusme se trochu zamyslet, zda při trestání nezohlednit i jiné okolnosti, než číslo na radaru. Všem řidičům přeji klidný rok bez přestupků…

Ing. Tomáš Zálešák – Most

Poznámka redakce: Vysokými pokutami za překročení, byť jen minimální rychlosti v našem městě, se vloni na podzim zabývali už i mostečtí zastupitelé. Některým se 700 Kč rovněž zdálo nepřiměřené, a to i s ohledem na okolní města (včetně Prahy), kde jsou tyto pokuty ve výši maximálně 500 Kč. Většinou hlasů však návrh na snížení částky neprošel.