Dopravní podnik upozorňuje na uzavření ulice Jaroslava Průchy

DOPRAVNÍ PODNIK měst Mostu a Litvínova upozorňuje cestující, že z důvodu celkové opravy komunikace bude dne 10. srpna od 8 do 18 hodin uzavřena pro silniční provoz (včetně městské dopravy) ulice Jaroslava Průchy v Mostě a to od křižovatky s tř. Budovatelů až k okružní křižovatce s ul. J. Palacha, J. z Poděbrad a Pod Šibeníkem.

Vzhledem k této uzavírce dojde na autobusových linkách č. 5, 17, 25 a 30 v Mostě k následujícím změnám:

Trasa linek č. 5, 25 a 30 – Bude ve směru od Kahanu k OC Centrál vedena po objízdné trase ze zastávky Kahan ul. Lipová, ul. Zd. Štěpánka (NESTAVÍ) na tř. Budovatelů a k OC Centrál do zastávky 1. náměstí, odkud linky č. 5 a 30 pokračují již po normálních trasách na Nádraží resp do Nemocnice, linka č. 25 pokračuje k Obchodnímu domu PRIOR, kde bude mít po dobu uzavírky konečnou místo Halasovy ul. Ve směru od Obchodního domu PRIOR ke Kahanu bude trasa vedena po objízdné trase ze zastávky Obchodní dům PRIOR po tř. Budovatelů (STAVÍ v náhradní zastávce) ul. Zd. Štěpánka (NESTAVÍ) do ul. Lipová do zastávky Kahan, odkud pokračují linky č. 5, 25, 30 již po normálních trasách na konečné.

Trasa linky č. 17 – bude ve směru od Dopravního podniku vedena až do zastávky Speciální škola po standardní trase, dále bude pokračovat po objízdné trase z ul. J. Palacha do ul. Topolová (staví v zastávce AQUADROM), ul. Zd. Štěpánka na tř. Budovatelů a k OC Centrál do zastávky 1. náměstí, odkud pokračuje po normální trase na Zahražany. Ve směru ze Zahražan pojede až do zastávky Obchodní dům PRIOR po standardní trase, dále pokračuje po objízdné trase třída

Budovatelů (STAVÍ v náhradní zastávce), ul. Zd. Štěpánka, ul. Topolová (staví v zastávce AQUADROM) do ul. J. Palacha do zastávky Speciální škola, odkud pokračuje již po normální trase k Dopravnímu podniku.

Po dobu uzavírky budou zrušeny zastávky :

AQUADROM (linky č. 5,25,30) – náhradou bude v této zastávce stavět linka č. 17 (nebo nejbližší zastávka Kahan.)

Dům peněžnictví (linky č. 5,17,25,30) – nejbližší náhradní zastávka 1. náměstí

Halasova (linka č. 25) – nejbližší náhradní na tř. Budovatelů (zastávka linkové dopravy před blokem 382 u prodejny MATEX).

Po dobu uzavírky bude přemístěna zastávka :

1. náměstí (linky č. 5, 17, 25, 30 směr Kahan) – z ul. J. Průchy na tř. Budovatelů (do zastávky linkové dopravy před blokem 382 u prodejny MATEX).