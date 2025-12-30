Finanční podpora při narození dítěte

Město Most již třetím rokem vyplácí finanční podporu při narození dítěte. Dvacetitisícový příspěvek za jedno dítě primárně slouží pro pracující rodiny, ale i pro mladé rodiny, kde rodiče třeba ještě studují. Program je vstřícným krokem statutárního města Most směrem k pracujícím, podnikajícím nebo studujícím zákonným zástupcům narozeného dítěte.
Rada města Mostu schválila aktualizovaná pravidla pro poskytnutí finančního daru v rámci programu Podpora při narození dítěte. Žádosti lze podávat od 2. ledna 2026 do 31. 12. 2026.
Více informací včetně formulářů na: https://www.mesto-most.cz/financni-podpora-pri-narozeni-ditete/