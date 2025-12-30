Krajská zdravotní zavádí kvůli nárůstu respiračních onemocnění reventivní opatření

Kvůli narůstajícímu počtu akutních respiračních onemocnění včetně chřipky a dalších viróz a ve snaze chránit pacienty hospitalizované v nemocnicích Krajské zdravotní i zdravotnický personál, doporučuje Krajská zdravotní návštěvám s okamžitou účinností dodržovat preventivní opatření:
- Při vstupu do zdravotnického zařízení a po celou dobu návštěvy používat ochranný prostředek dýchacích cest (ústní rouška nebo respirátor) řádně zakrývající nos i ústa.
- Důsledně dodržovat hygienu rukou a při vstupu na lůžkové oddělení i při odchodu z něj ruce dezinfikovat.
- Odložit návštěvu v případě jakýchkoliv (i mírných) příznaků respiračních onemocnění (zvýšená teplota, kašel, rýma apod.) do doby úplného odeznění potíží.
- Omezit délku návštěv na max. 30 minut.
- Omezit počet návštěv na 2 dospělé osoby u pacienta.
- Nedoporučuje se vstup dětí na lůžková oddělení.
Krajská zdravotní k těmto krokům přistupuje v souladu s doporučeními Ministerstva zdravotnictví ČR s cílem udržet chod nemocnic a umožnit pacientům kontakt s jejich blízkými i v období zvýšené nemocnosti. „Chřipka je vysoce nakažlivé onemocnění, které může způsobit vážné komplikace zejména u seniorů a osob s chronickým onemocněním či oslabenou imunitou. Buďme ohleduplní a snažme se zajistit bezpečné prostředí pro ty, kteří ho potřebují nejvíce,“ vzkazuje Krajská zdravotní.