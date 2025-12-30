Silvestr za dveřmi: Pozor, zákon zpřísnil používání zábavní pyrotechniky!

Od 1. prosince 2025 je účinná novelizace zákona o pyrotechnických výrobcích a zacházení s nimi. Novelizace zpřísnila prodej a používání zábavní pyrotechniky.
Používat veškeré pyrotechnické výrobky kromě kategorie F1 je zakázáno do 250 metrů například od nemocnic, domovů se zvláštním režimem, stacionářů a center denních služeb, dále v okolí útulků, záchranných stanic nebo zoologických zahrad, ale také do 250 metrů od hospodářských objektů určených k chovu evidovaných zvířat. Na uvedených místech tedy nelze používat petardy, baterie petard, zábleskové petardy a baterie zábleskových petard ani bouchací kuličky s větším obsahem než 2,5 mg třaskavého stříbra.
Na celém území města je tedy možné používat jedině zábavní pyrotechniku kategorie F1, ovšem za dodržení bezpečnostních opatření.
Každý výrobek zábavní pyrotechniky je výrobcem na obalu označen patřičnou kategorií. Doporučujeme proto spotřebitelům důsledně sledovat označení na výrobku.
Porušení zákona může být sankcionováno částkou až do 100 tisíc Kč pro fyzické a až do 1 milionu Kč pro právnické osoby.
Zóny, v nichž je podle zákona zákaz používání zábavní pyrotechniky s výjimkou kategorie F1, lze najít na mapě: https://mapy.mesto-most.cz/app/pravni-predpisy/
Město Most upozorňuje, že mapa se průběžně aktualizuje a může se případně i rozšiřovat. V Mostě jsou některá rozsáhlá místa s omezením používání zábavní pyrotechniky i proto, že se na takovém území nacházejí stanoviště včelstev.
Město Most rovněž připravuje obecně závaznou vyhlášku, která bude ještě upravovat používání zábavní pyrotechniky pouze na jasně definovaných akcích.