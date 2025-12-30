Na Nový rok odstartuje v Mostě Novoroční hobby jízda městem

Ve čtvrtek 1. ledna se uskuteční dvanáctý ročník Novoroční hobby jídy městem Most.
Všichni cyklisté bez rozdílu věku, zaměření či výkonnosti jsou zváni ke společnému zahájení nové cyklistické sezóny 2026 a příjemnému posezení, již podruhé v cyklistickém klubu BIKEMAX KLUB MOST, J. E. Purkyně 274, 1 poschodí (bývalý BROOKLYN).
Na startu bude k dispozici teplé prostředí s posezením, dostupné WC muži / ženy, drobné občerstvení a dobrá dostupnost i parkování pro všechny zúčastněné. Po dojetí čeká na každého na témže místě ZDARMA porce teplé polévky, točené pivko nebo limo a další drobné občerstvení. Přivítá vás příjemné posezení komunitního klubu BIKEMAX KLUB MOST, kde můžete odpočívat při poslechu hudby, s možností popíjení dobrého točeného piva či dalších alko / nealko nápojů.
I za nepřízně počasí tak bude možné společně se sejít v 1. den nové cyklistické sezóny a zahájit ji tím, co všichni cyklisté mají rádi – jízdu na kole (byť třeba na podstatně kratší trase, než je zvykem).