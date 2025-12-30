Litvínovská knihovna se kvůli rekonstrukci mimořádně uzavře

Z důvodu rekonstrukce části dětského oddělení bude mimořádně uzavřena litvínovská knihovna.
Dětské oddělní bude uzavřené minimálně do konce ledna, ale pravděpodobně až do poloviny února. Po celou dobu bude v provozu Knihobox, ze kterého si můžete knihy vyzvednout zdarma od pondělí do pátku dvacet čtyři hodin denně. Do Knihoboxu lze také knihy vracet. Všechny výpůjčky, které spadají do období uzavírky se automaticky prodlužují do 2.unora. Výpůjčky je možné rezervovat přímo do Knihoboxu a v případě potřeby lze objednávky zasílat na dospele@knihovna-litvinov.cz nebo telefonicky na 603 831 042