Zkoušky sirén v příštím roce zazní v Mostě z jedenácti hlásičů

K ověřování provozuschopnosti jednotného systému varování a vyrozumění (zkouška sirén) je vyhlašován zkušební nepřerušovaný tón sirény po dobu 140 vteřin.
Ověřování provozuschopnosti jednotného systému varování a vyrozumění (zkouška sirén) se provádí celostátně na základě vyhlášky Ministerstva vnitra k přípravě a provádění úkolů ochrany obyvatelstva, zpravidla každou první středu v měsíci ve 12 hodin zkouškou koncových prvků varování zkušebním tónem.
Termíny, kdy proběhnou zkoušky sirén v roce 2026 jsou následující:
7. ledna 2026, 12:00 hodin
4. února 2026, 12:00 hodin
4. března 2026, 12:00 hodin
1. dubna 2026, 12:00 hodin
6. května 2026, 12:00 hodin
3. června 2026, 12:00 hodin
1. července 2026, 12:00 hodin
5. srpna 2026, 12:00 hodin
2. září 2026, 12:00 hodin
7. října 2026, 12:00 hodin
4. listopadu 2026, 12:00 hodin
2. prosince 2026, 12:00 hodin
Umístění centrálně spouštěných poplachových sirén na Mostecku
- Most, Budovatelů, č.p. 2831 – motorová (rotační) siréna
- Most, U věžových domů čp. 2946 – motorová (rotační) siréna
- Most, Josefa Skupy čp. 2431 – motorová (rotační) siréna
- Most, Opletalova čp. 1632 – motorová (rotační) siréna
- Most – Rudolice, Mlýnská 11 – motorová (rotační) siréna
- Most, Růžová čp. 2071 – motorová (rotační) siréna
- Most, Slovenského národního povstání čp. 1902 – motorová (rotační) siréna
- Most – Korozluky, Sedlec čp. 6 – motorová (rotační) siréna
- Most – Velebudice, Pekárenská 29 – motorová (rotační) siréna
- Most, Dopravní podnik měst Mostu a Litvínova, a.s., tř Budovatelů 1395 – motorová (rotační) siréna
- Most – Vtelno, objekt na křižovatce ulic Mostecká a Hasičská – motorová (rotační) siréna
- Havraň čp. 11 – obecní úřad – motorová (rotační) siréna
- Líšnice čp. 42 – obecní úřad – motorová (rotační) siréna
- Volevčice – čp. 22 – motorová (rotační) siréna
- Moravěves – čp. 27 – motorová (rotační) siréna
- Polerady čp.113 – motorová (rotační) siréna
- Braňany čp. 76 – obecní úřad – motorová (rotační) siréna
- Čepirohy čp 52 – bytový dům – motorová (rotační) siréna
- Obrnice, Mírová čp. 167 – základní škola – motorová (rotační) siréna
- Patokryje čp. 35 – obecní úřad – motorová (rotační) siréna
- Želenice, Na Návsi čp. 27 – obecní úřad – motorová (rotační) siréna
- Bečov čp. 10 – motorová (rotační) siréna
- Bělušice, čp. 64 – obecní úřad – motorová (rotační) siréna
- Lužice, čp. 77 – obecní úřad – motorová (rotační) siréna
- Skršín – hasičská zbrojnice – motorová (rotační) siréna
- Malé Březno čp. 77 – hasičská zbrojnice – motorová (rotační) siréna