Zkoušky sirén v příštím roce zazní v Mostě z jedenácti hlásičů

K ověřování provozuschopnosti jednotného systému varování a vyrozumění (zkouška sirén) je vyhlašován zkušební nepřerušovaný tón sirény po dobu 140 vteřin.

Ověřování provozuschopnosti jednotného systému varování a vyrozumění (zkouška sirén) se provádí celostátně na základě vyhlášky Ministerstva vnitra k přípravě a provádění úkolů ochrany obyvatelstva, zpravidla každou první středu v měsíci ve 12 hodin zkouškou koncových prvků varování zkušebním tónem.

Termíny, kdy proběhnou zkoušky sirén v roce 2026 jsou následující:

7. ledna 2026, 12:00 hodin

4. února 2026, 12:00 hodin

4. března 2026, 12:00 hodin

1. dubna 2026, 12:00 hodin

6. května 2026, 12:00 hodin

3. června 2026, 12:00 hodin

1. července 2026, 12:00 hodin

5. srpna 2026, 12:00 hodin

2. září 2026, 12:00 hodin

7. října 2026, 12:00 hodin

4. listopadu 2026, 12:00 hodin

2. prosince 2026, 12:00 hodin

Umístění centrálně spouštěných poplachových sirén na Mostecku

  • Most, Budovatelů, č.p. 2831 –  motorová (rotační) siréna
  • Most, U věžových domů čp. 2946 – motorová (rotační) siréna
  • Most, Josefa Skupy čp. 2431 – motorová (rotační) siréna
  • Most, Opletalova čp. 1632 – motorová (rotační) siréna
  • Most – Rudolice, Mlýnská 11 – motorová (rotační) siréna
  • Most, Růžová čp. 2071 – motorová (rotační) siréna
  • Most, Slovenského národního povstání čp. 1902 – motorová (rotační) siréna
  • Most – Korozluky, Sedlec čp. 6 – motorová (rotační) siréna
  • Most – Velebudice, Pekárenská 29 – motorová (rotační) siréna
  • Most, Dopravní podnik měst Mostu a Litvínova, a.s., tř Budovatelů 1395 – motorová (rotační) siréna
  • Most – Vtelno, objekt na křižovatce ulic Mostecká a  Hasičská – motorová (rotační) siréna
  • Havraň čp. 11 – obecní úřad – motorová (rotační) siréna
  • Líšnice čp. 42 – obecní úřad – motorová (rotační) siréna
  • Volevčice – čp. 22 – motorová (rotační) siréna
  • Moravěves – čp. 27 – motorová (rotační) siréna
  • Polerady čp.113 – motorová (rotační) siréna
  • Braňany čp. 76 – obecní úřad – motorová (rotační) siréna
  • Čepirohy čp 52 – bytový dům – motorová (rotační) siréna
  • Obrnice, Mírová čp. 167 – základní škola – motorová (rotační) siréna
  • Patokryje čp. 35 – obecní úřad – motorová (rotační) siréna
  • Želenice, Na Návsi čp. 27 –  obecní úřad – motorová (rotační) siréna
  • Bečov čp. 10 – motorová (rotační) siréna
  • Bělušice, čp. 64 – obecní úřad – motorová (rotační) siréna
  • Lužice, čp. 77 – obecní úřad – motorová (rotační) siréna
  • Skršín – hasičská zbrojnice – motorová (rotační) siréna
  • Malé Březno čp. 77 – hasičská zbrojnice – motorová (rotační) siréna

