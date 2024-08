Folk-punkoví písničkáři zahrají 23. srpna v mosteckém parku Střed

Koncert tří folk-punkových písničkářů, kteří během středoevropského turné Castles & Bridges 2024 zavítají 23. srpna od 18 do 21 hodin poprvé do Mostu. V Kavárně na ulici v parku Střed odehrají svou premiéru.

Jon Creeden (Louisbourg, Nova Scotia)Punkrockový trubadúr se srdečným úsměvem, divokým nasazením a zvučným hlasem nejlépe popsaným jako „gravel that’s been dipped in honey“. Frontman kapely Flying Hellfish projel křížem krážem severní ameriku i evropu, tentokrát se svým neutuchajícím DIY přístupem a „pouze“ akustickou kytarou vrací po pěti letech zpátky do ČR.