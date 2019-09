Hamerská škola už funguje šedesát let

Milé uvítání, příjemná atmosféra, povedená představení žáků, retro-výstava, nahlédnutí do kronik školy, výstava starých fotografií, vzpomínání, malé občerstvení, to vše bylo součástí oslavy 60. výročí založení hamerské základní školy. Škola funguje už od roku 1969. Škola si během svého působení prošla nejen pozitivním vývojem, ale také mnoha nejistotami. Jednou z nich byla otázka dostatku peněz na její generální opravu. Škola však stojí dál, dál poskytuje vzdělání, každý rok do ní vstoupí noví žáčci a každý rok se loučí se svými deváťáky. Pedagogové se stále snaží dostat do dětí co nejvíce vědomostí. Při slavnostním setkání ředitelka školy Radka Jirkovská nezapomněla na ty, kteří stáli na úplném začátku školy a poděkovala, mimo jiné, i těm, kteří dnes mají výuku ve svých rukou.

Na slavnostním setkání k jubileu nechyběli zástupci města Litvínova v čele se starostkou Kamilou Bláhovou.