Jiří Šlégr: Pracovat se musí vyplatit

Rozhovor s kandidátem do Senátu Jiřím Šlégrem

Proč by měli lidé volit právě vás?

Většina lidí mě zná jako sportovce. Celý život jsem zvyklý tvrdě pracovat, nevzdávat se, vytyčit si vysoké cíle, jít za úspěchem a vítězstvím. Tyto vlastnosti jsem připraven přenést i do práce senátora Parlamentu ČR.

Jaký nový zákon nebo novelu byste navrhl jako první?

Určitě by to byl zákon vztahující se k problematice sociální spravedlnosti, týkající se vyplácení a zneužívání sociálních dávek lidem bez práce. Je neakceptovatelné, aby se pracujícím vedlo hůře než „dávkařům“. Na Mostecku navíc bohužel žije mnoho lidí, kteří mají malé mzdy. To budu prioritně řešit. U nás je práce velmi levná a to se musí systémově a rychle změnit, jinak budeme mít donekonečna nelichotivou přezdívku montovny Evropy.

Jak byste chtěl zvýšit důvěryhodnost Senátu?

Ze svých zkušeností z Poslanecké sněmovny vnímám, že senátoři se na rozdíl od poslanců těší větší důvěře veřejnosti. Ale jako instituce nemá dobrou pověst a já beru jako svůj úkol přesvědčit občany o tom, že zejména jako kontrolní orgán vůči sněmovně je Senát důležitý a potřebný.

Co je nejpalčivějším problémem vašeho obvodu a jak chcete přispět k jeho řešení?

Myslím, že lidi na Mostecku kromě již zmiňované sociální nespravedlnosti nejvíce trápí jejich bezpečnost a to především v tzv. vyloučených lokalitách, jakými jsou např. Janov a Chanov. Proto je potřeba posílit policejní hlídky a to jak pěší, tak mobilní. Nastavit nulovou toleranci zločinu, tedy stejná pravidla pro všechny.

Co byste konkrétně udělal pro zlepšení politické kultury v ČR, tedy nejen Senátu?

Vždy zůstanu stejným člověkem, jakým jsem už teď a nadále budu naslouchat lidem a snažit se řešit jejich problémy i vnímat jejich nápady a myšlenky. Stojím vždy na straně lidí. Politik nereprezentuje sebe, ale především je zástupcem lidí z regionu, za který byl zvolen.

Budete se v případě zvolení věnovat senátorské práci naplno, nebo se budete chtít souběžně věnovat jiným zaměstnaneckým, podnikatelským, politickým nebo dalším aktivitám?

Určitě se práci senátora budu věnovat naplno. Lidé na Mostecku si to jednoznačně zaslouží. Já s nimi budu mít přímou vazbu. Celý svůj dosavadní život jsem obětoval sportu, tak bych to rád propojil případně i v Senátu. Budu tam sport podporovat, propagovat a pracovat pro něj, protože podpora sportu se pozitivně odráží i v dalších oblastech života – konkrétně v národním hospodářství, prevenci sociálních problémů a v neposlední řadě i ve zdravotnictví. Sport a politika jsou prostě provázané.