K vážné dopravní nehodě došlo včera před 16 hodinou v blízkosti obce Sezemice u Rtyně nad Bílinou. Řidič(19 let) vozidla BMW jedoucí od Sezemic nepřizpůsobil rychlost vozidla v zatáčce a vyjel mimo komunikaci, kde narazil do stromu. Spolujezdce transportoval letecky vrtulník s vážným zraněním do nemocnice. Řidič byl také převezen se zraněními do nemocnice vozidlem RZS. Další okolnosti nehody jsou předmětem šetření.