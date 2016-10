Kandidáti NOVÉHO SEVERU říkají jasně: Stát nesmí žádným způsobem umožnit příjemcům sociálních dávek jejich využití jiným než určeným způsobem

Konec zneužívání sociálních dávek – je jedno ze stěžejních volebních hesel NOVÉHO SEVERU. Čeho všeho chcete v rámci tohoto náročného cíle dosáhnout? Jaké cesty ke splnění cíle použijete?

ING. LUBOŠ PITÍN, MOST (na kandidátce 2. místo, po dvě volební období byl v Mostě náměstkem primátora, nyní je sportovním a komerčním manažerem) – Konec zneužívání sociálních dávek není jenom jedno ze stěžejních hesel NOVÉHO SEVERU, ale je to problém, který sužuje celý Ústecký kraj. Náruč státu je velmi štědrá a pokusy o její zmenšení vždy narazily. Parlamentní strany se zřejmě bojí úbytku voličů, a tak si je tímto způsobem zcela bezostyšně kupují.

Je třeba snížit sociální dávky na takovou míru, aby příjemce dávky nemusel bydlet pod mostem a měl na základní životní potřeby. V tomto případě je třeba dát důraz na slovo „základní“. Stát nesmí žádným způsobem umožnit příjemcům sociálních dávek jejich využití jiným než určeným způsobem. To znamená důslednou kontrolu, která zabrání jejich zneužívání.

Budováním slušného bydlení pro potřebné za zcela jasných podmínek s jejich odpovědností a za co nejnižší cenu. Umožnit příjemcům sociálních dávek jejich zvýšení nad minimální částky prostřednictvím veřejně prospěšných prací zadávaných krajem a obcemi bez toho, aby to mělo dopad na základní výši sociálních dávek. Kdo bude chtít něco navíc, musí také něco pro společnost odevzdat.

A jak se toho dá dosáhnout? Jedině změnou příslušných zákonů. Kraj je nejnižší správní celek, který má zákonodárnou iniciativu. Je třeba připravit návrh změny zákonů, vyjednat odpovídající pozici s vládou, zapojit poslanecké kluby, které budou těmto myšlenkám nakloněny, oslovit senátory a změnu zákonů takto prosadit.

ING. PETR KVÍZ, LITVÍNOV (na kandidátce 9. místo, manažer) – Tuto otázku si kladu celkem často. Podle mého názoru je potřeba dosáhnout většího rozdílu mezi pracujícími lidmi a těmi, kteří pracovat nechtějí. Ano, může v životě každého člověka nastat situace, že přijde o práci nebo mu osud přivede do cesty nějaké zdravotní problémy, které ho nohou limitovat v možnosti najít si odpovídající práci či vůbec udržet si tu svou stávající. Na citlivé rozhodování by tu ale měli být připraveni a řádně vyškoleni úředníci, kterých podle mého názoru není málo. Zatím ale z informací, jež se ke mně dostávají, se dozvídám, že úředníci „vlídněji“ přistupují k menšinám a někdy necitlivě řeší problémy pracujícího člověka, jenž ztratil práci nebo zájem čerstvého absolventa vysoké školy, který by rád nastoupil do zaměstnání.

Jelikož je tato otázka v nynějších volbách stěžejní, chtěl bych představit možnou koncepci řešení tohoto problému, ať již z informací čerpaných ze zemí, kde řeší podobné problémy, tak i z osobních zkušeností.