Kapka naděje věnovala nové přístroje na dětskou kliniku

Novými přístroji a vybavením v hodnotě více než sto třicet tisíc korun disponují zdravotníci Dětské kliniky ústecké Masarykovy nemocnice, která spadá pod Krajskou zdravotní. V loňském roce je zakoupil Nadační fond Kapka naděje a tento týden je zdravotníci slavnostně převzali z rukou zástupců nadačního fondu, kteří zároveň přivezli dětem právě hospitalizovaným na klinice dárky. Do Ústí nad Labem přijeli Vendula Pizingerová, prezidentka Nadačního fondu Kapka naděje, jeho ředitel Jan Fischer a Stanislav Polívka, marketingový manažer společnosti HET, jež se na daru významně podílela.

„Od Nadačního fondu Kapka naděje, který je již naším pravidelným donátorem, jsme pro naše pracoviště získali další nové přístroje a vybavení potřebná pro malé pacienty a zdravotníky. Štědrost dárců, jako je Kapka naděje, nám v naší péči významně napomáhá. Moc děkujeme,“ uvedl přednosta Dětské kliniky Masarykovy nemocnice Jaroslav Škvor.

Nové přístroje a vybavení předala zdravotníkům Vendula Pizingerová, prezidentka Nadačního fondu Kapka naděje. „Spolupráce Nadačního fondu Kapka naděje s nemocnicí Krajské zdravotní v Ústí nad Labem slaví letos kulaté 10. výročí. Nadační fond Kapka naděje je hrdý na skutečnost, že za tuto dobu nakoupil přístroje a vybavení pro nemocnici za více než 3 385 000 Kč. Dnes slavnostně předáváme monitor vitálních funkcí, dva dětské kočárky, sestavu nábytku a manipulační vozík v celkové hodnotě přesahující 133 000 Kč. Doufáme, že toto vybavení zjednoduší práci lékařů a sester na oddělení a usnadní léčbu nemocným dětem,“ uvedla prezidentka Nadačního fondu Kapka naděje.

„Počty mecenášů rok od roku klesají. Kapka naděje nám ale zůstává věrná a my zůstáváme věrni jí. Za dlouholetou spolupráci a za všechno, co nadační fond do ústecké Masarykovy nemocnice poskytl, upřímně děkuji,“ zdůraznil Josef Liehne, ředitel Masarykovy nemocnice.