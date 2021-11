Kdy léčit Covid doma a kdy volat sanitku? Napoví brožura!

Covid nám zase ztěžuje každodenní život. Ať chceme nebo ne, může se nás dříve nebo později týkat karanténa a do SMSky nám přijde verdikt: pozitivní. Jak ale covid léčit v domácím prostředí a kdy je čas jet do nemocnice? Na to se snažil odpovědět tým lékařů MUDr. Rolando Arias Anaya, Diakom s.r.o. Písek, prim. MUDr. Aleš Chrdle, Infekční oddělení, Nemocnice České Budějovice, a.s. a také prim. MUDr. Pavel Dlouhý z Infekčního oddělení ústecké Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem.

Brožuru pro pacienty stahujte zde http://www.kzcr.eu/…/covid-19-lecba-a-ockovani/aktuality-1