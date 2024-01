Knihobox umožní půjčování bez omezení

Litvínovská knihovna čtenářům nově nabízí možnost vyzvedávat rezervace kdykoli v Knihoboxu 24/7. Ten je dostupný u hlavního vchodu do knihovny v ulici Soukenická 982. Jelikož si objednávku můžete vyzvednout v libovolnou denní či noční hodinu, je tato možnost vhodná pro všechny, kteří se z různých důvodů nedostanou do knihovny v běžnou otevírací dobu nebo preferují bezkontaktní způsob předání.

Knihobox 24/7 můžete zároveň využít i k vracení vypůjčených knih, audioknih a časopisů. Na Knihobox přispěla těžební společnost Severní energetická ze skupiny Sev.en Česká energie.

Velikosti schránek odpovídají rozměrům všeho, co knihovna půjčuje. Ať už chcete knihy, časopisy, audioknihy nebo deskové hry, vše se do příslušných schránek vejde.

Tituly si vyberete v on-line katalogu a přes své čtenářské konto si vytvoříte rezervaci (přístup a heslo získáte v knihovně). Objednávku si vyzvednete buď zadáním PINu z SMS zprávy nebo oskenováním QR kódu z e-mailu.

