Koncert „Hanka je naprosto nezbytné“ 21. listopadu v Mostě

Music aréna Nový Obzor Most nabídne 21. listopadu koncert naplněný hity úžasné zpěvačky Hany Zagorové. Uslyšíte Hančiny nezapomenutelné písně v aranžích, v jakých je zpívala nejraději. Hity jako je Studánko stříbrná nebo Maluj zase obrázky uslyšíte za doprovodu kapely Boom!Band Jiřího Dvořáka, která Hanku od roku 2010 doprovázela na všech koncertech.
V podání zpěvačky Evy Kleinové zazní Hančiny nejoblíbenější skladby, které si české publikum zamilovalo. Eva Kleinová byla vokalistka Haničky a také její dlouholetá kamarádka.
Vstupné v předprodeji 400 Kč
Předprodej v síti Ticketlive : https://www.ticketlive.cz/…/hanka-je-naprosto-nezbytne…
Předprodej vstupenek také v provozovnách NEXT Gyros v Mostě, přímo v Novém Obzoru v pátek a v sobotu od 22:00 do 04:00 nebo na tel. 602822775
Po skončení koncertu pokračuje after party až do rána, se vstupenkou z akce vstup ZDARMA !