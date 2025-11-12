V areálu ORLEN Unipetrol RPA proběhne vojenské cvičení HRADBA 2025

Ve dnech 18. až 20. listopadu 2025 se v areálu společnosti ORLEN Unipetrol RPA v Záluží u Litvínova a jeho nejbližším okolí uskuteční rozsáhlé vojenské cvičení HRADBA 2025, které prověří připravenost Armády České republiky a složek integrovaného záchranného systému na ochranu objektů kritické infrastruktury. Na cvičení se kromě vojáků praporu územní obrany Krajského vojenského velitelství Ústí nad Labem zapojí také Policie ČR, Hasičský záchranný sbor Ústeckého kraje, Zdravotnická záchranná služba Ústeckého kraje a společnost ORLEN Unipetrol RPA.
V rámci cvičení budou vojáci střežit tři kontrolně propouštěcí místa u vstupů do areálu a procvičí koordinaci zásahu s ostatními složkami.
Občané mohou v uvedených dnech zaznamenat zvýšený pohyb vojenské techniky a příslušníků ozbrojených i záchranných složek v okolí areálu. Všechny činnosti proběhnou v souladu s bezpečnostními pravidly a bez zásahu do běžného chodu města.
Cílem cvičení HRADBA 2025 je prověřit schopnost Armády ČR, bezpečnostních sborů a základních složek Integrovaného záchranného systému spolupracovat při ochraně strategicky významných objektů a ověřit akceschopnost vojáků v aktivní záloze.
Město Litvínov žádá občany o pochopení při případných komplikacích v dopravě, které mohou vzniknout u areálu společnosti ORLEN Unipetrol RPA v Záluží u Litvínova ve dnech cvičení.