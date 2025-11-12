Rada mladších zasedla v Ústeckém kraji. Řešila hlavně duševní zdraví studentů

Více než sto účastníků z třiadvaceti středních škol se sešlo v zasedacím sále Krajského úřadu Ústeckého kraje. Dvanáctý ročník meziškolní konference se zaměřil především na duševní zdraví studentů středních škol v Ústeckém a Karlovarském kraji. Akce se konala pod záštitou 1. náměstkyně hejtmana Ústeckého kraje Jindry Zalabákové.
V zasedacím sále krajského úřadu se sešli zástupci 23 středních škol, 16 z nich je v Ústeckém kraji. Konferenci zahájila náměstkyně hejtmana pro oblast školství, mládeže a sportu Jindra Zalabáková.
Tématy letošního ročníku byly závislosti jako cesta k finanční chudobě, vzděláváním k udržitelnosti a udržitelnost vzdělávání a svoboda slova a role veřejnoprávních médií v demokratické společnosti.