Přihlašování na prosincový BA-D týden v Litvínově je oficiálně spuštěno!
Téma týdne: Muzika a fyzika aneb zvuk ze všech stran
Termín: 8.-12. prosince 2025
Místo konání: Městská knihovna Litvínov
Program je určen pro žáky 1. stupně základních škol.
Co vás čeká?
– Nakreslíme zvuk do grafu a zveličíme ho fyzikálními veličinami.
– Vytvoříme a zhmotníme zvuk v Chladniho obrazcích, vyzkoušíme, jaké frekvence slyšíme a co je pro nás nejen zvukově únosné.
– Krok po kroku se seznámíme nejen s výrobou houslí s violoncellistkou Bárou Soukupovou a nahlédneme vědecky na hru na kytaru s kytaristou Mírou Fiedlerem.
– Varhany teoreticky i prakticky prostudujeme s mladým varhaníkem Danem Maťátkem.
Cena: 3 950 Kč
(Uvedená cena je minimální — můžete přispět i vyšší částkou na podporu dětí, které by si účast jinak nemohly dovolit.) Platba se provádí až po potvrzení přijetí.
Přihlašování je možné do 24. 11. 2025 zde: https://forms.gle/JLxTqqhhyMioBAsF7