Dnes je Den válečných veteránů

Dnes si celosvětově připomínáme Den válečných veteránů, který každoročně připadá na 11. listopadu, u příležitosti konce první světové války.
Hlavním symbolem tohoto dne je květ vlčího máku, který pokrýval hroby vojáků padlých na západní frontě.
Pokud chcete podpořit válečné veterány a pomoci jim prožít důstojné stáří, od 1. do 30. listopadu opět probíhá v Informačním centru Litvínov Sbírka ke dni válečných veteránů.
Válečné veterány a další bojovníky za svobodu můžete podpořit také online
https://www.darujme.cz/projekt/1812