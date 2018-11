Kradla čokolády za tisíce

Na oddělení policie skončila 23letá žena z Mostu poté, co měla krást v prodejně. V centru města si v jednom supermarketu uložila do spodní části kočárku plata s čokoládami v hodnotě 2 600 korun. Ty poté provezla pokladnou, aniž by za zboží zaplatila. Neunikla pozornosti tamní ostrahy, která podezřelou ženu zadržela. Policisté mladé ženě sdělili následně podezření ze spáchání přečinu krádeže ve zkráceném přípravném řízení. Mostečanka byla již loni za krádež potrestána podmíněným trestem. Lup byl zajištěn a vrácen zpět do prodejny.