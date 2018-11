Kradli v kadeřnictví, v bytě i v obchodě

Vyšetřovatel mostecké policie obvinil z přečinů krádeže, poškození cizí věci, neoprávněného užívání cizí věci a maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání 38letého muže z Mostu. Ten měl v Mostě u jednoho supermarketu odcizit násilím s další osobou zaparkovaný automobil a s ním následně jezdil po Mostě a Teplicích, kde vozidlo odstavil. Řídil, i když má tříletý zákaz řízení všech vozidel. Spolu s 27letým Mostečanem se měli vloupat do jednoho kadeřnictví na sídlišti Zahradní a odcizili šampony, barvy na vlasy, fény a další vybavení a prostředky, čím způsobili škodu za 119 tisíc korun. Oba měli krást i v supermarketu, kde odcizili holicí strojky. Lup neodnesli, na místě je zadržela ostraha. Sedmadvacetiletý muž z Mostu čelí obvinění z krádeže a poškození cizí věci. V trojici se měli vloupat do objektu, kde vnikli do bytové jednotky a odnesli televizor, mobil a doklady. Obvinění jsou stíháni vazebně. Muži ve věku 38 let hrozí až pětiletý trest odnětí svobody, mladšímu tři roky odnětí svobody, třetí komplic zatím obviněn nebyl, je ale též ve vazbě pro jiný majetkový delikt.