Krajská zdravotní má nového koordinátora zdravotní péče pro oblast interny

Krajského koordinátora zdravotní péče pro oblast interny jmenoval generální ředitel Krajské zdravotní Petr Malý. Od února je jím MUDr. Jan Kordík, který působí jako internista v Nemocnici Teplice, a také jako vedoucí Centra pro poruchy dýchání ve spánku v Masarykově nemocnici v Ústí nad Labem.

„Jako první se chci určitě seznámit s chodem jednotlivých interních oddělení v rámci všech nemocnic, které pod Krajskou zdravotní spadají. Mezi mé hlavní cíle patří zlepšení komunikace a spolupráce jednotlivých interen se specializovanými pracovišti, která se nacházejí v ústecké Masarykově nemocnici. Rád bych také společně s kolegy vytvořil standardy interní péče a určitě se chci zaměřit i na zkvalitnění zázemí pro lékaře a zdravotníky,“ uvedl ke svým cílům MUDr. Jan Kordík.

„Jsem rád, že jsme rozšířili krajské koordinátory zdravotní péče o internu. Jsou to právě interny, které tvoří absolutní základ zdravotní péče. Od pana doktora Kordíka očekáváme skutečnou koordinaci činnosti našich jednotlivých pracovišť tak, aby fungovala ještě efektivněji než doposud. Úkol je to bezesporu nelehký, ale dle nás nikoliv nereálný. V konečném důsledků jistě povede ke zkvalitnění péče o pacienty, což je naší prioritou,“ řekl k uvedení Jana Kordíka do funkce generální ředitel KZ.

Již v září loňského roku jmenoval generální ředitel KZ pět koordinátorů zdravotní péče – pro obory radiologie, ortopedie, anesteziologie a resuscitace, laboratorního komplementu a gynekologie a porodnictví. Koordinátoři působí jako poradní orgán náměstka pro řízení zdravotní péče. Jejich hlavním cílem je optimalizace péče napříč Krajskou zdravotní.