Brána do Čech“ zve do expozice Ústeckého kraje s názvem „Krušné hory… ideální zimní dovolená“, která je umístěna v Obchodním centru Letňany ještě do neděle a v Metropoli Zličín, kde bude k vidění od 14. – 16. 10.2016 v běžné otevírací době.

Expozice umožní návštěvníkům obchodních center seznámit se s nabídkou velkých zimních středisek v Krušných horách a nabídkou volnočasových aktivit spojených s pobytem na horách. Expozici doplní významní ubytovatelé, kteří zde budou nabízet zvýhodněné pobyty.

V duchu Brány do Čech bude Pražákům a návštěvníkům obchodních center prezentována i kompletní nabídka cestovního ruchu v Ústeckém kraji s mottem: „Krásu hledejte doma“.

„Věřím, že expozice přiláká do našeho regionu více turistů, kteří se přesvědčí o rozmanitosti, přívětivosti a široké nabídce trávení volného času v Ústeckém kraji“, uvedl k akcím krajský radní pro oblast cestovního ruchu Jan Szántó a dodal: „Jsem rád, že můžeme zároveň představit i nové, již šesté číslo oblíbeného magazínu Brána, který Ústecký kraj vydává, a o který je velký zájem“.