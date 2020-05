Kupte si virtuální vstupenku na derby Česko vs. Slovensko. Souboj, jaký hokejová komunita ještě nezažila!

Kupte si virtuální vstupenku na derby Česko vs. Slovensko! Cena jednoho lístku je 55 Kč, výtěžek z prodeje vstupenek bude na české straně rozdělen na podporu nadací Kapka naděje, Krása pomoci, Česká asociace sester a Nadace Ivana Hlinky.

Souboj, jaký hokejová komunita ještě nezažila. Zástupci Českého hokeje a Slovenského svazu ledního hokeje (SZLH) připravili první reprezentační duel fanoušků. Jeho součástí budou kromě příznivců i známé hokejové tváře obou zemí, které změří síly v atraktivních fyzických, vědomostních či interaktivních výzvách i v e-hokeji.

Prodej vstupenek bude možné kupovat do neděle 24. května, kdy mělo být na programu finále letošního mistrovství světa ve Švýcarsku. Akce pak vyvrcholí od 20.20 hodin živým přenosem na HokejkaTV.cz ze studia, které bude na české straně doprovázet Michal Dusík

Souboj fanoušků odstartoval v pondělí 11. května v poledne spuštěním prodeje virtuálních vstupenek na adrese repreduel.cz na vzájemný „zápas“ Česka se Slovenskem, který vyvrcholí doprovodným programem 24. května, kdy mělo být na programu finále letošního mistrovství světa ve Švýcarsku. Cena jednoho lístku je 55 Kč pro fanoušky českého týmu, resp. 1,99 eur pro slovenské příznivce. Akce má dobročinný rozměr. V případě Českého hokeje poputuje výnos ze vstupenek, které si zakoupí fanoušci české hokejové reprezentace, na pomoc vybraným nadacím.

Vyhraje ten fanouškovský tábor, kterému se podaří co nejvíce vyprodat a zaplnit virtuální Arénu Guta Staršího, pojmenovanou po legendární trenérské dvojici Karel Gut – Ján Starší. Slavné duo dovedlo československou hokejovou reprezentaci v letech 1976 a 1977 k zlatým medailím na mistrovství světa. Každý fanoušek si bude moci zakoupit neomezený počet vstupenek a pomoci tak nejen svému národnímu týmu v tomto prestižním fanouškovském souboji, ale také dobré věci. Finálové datum (24. května) česko-slovenského střetnutí nebylo zvoleno náhodně. Je tomu totiž 20 let od společného finále na MS 2000 v Petrohradě, kde Češi své východní sousedy porazili 5:3 a získali tak třetí zlatou medaili v samostatné historii ČR. Slováci nám pak vše oplatili například v zápase o bronz na MS 2003 v Helsinkách, který se stal kořistí družiny zpod Tater (4:2) nebo při semifinále MS 2012 znovu ve finské metropoli, které po triumfu 3:1 otevřelo slovenským hokejistům potřetí v dějinách cestu do finále šampionátu.

„Hokejová sezóna musela být bohužel ukončena předčasně, neuskuteční se ani mistrovství světa ve Švýcarsku, na které jsme se všichni tolik těšili,“ uvedl prezident Českého hokeje Tomáš Král. „Ve spolupráci s českými a slovenskými fanoušky si ho chceme alespoň tímto způsobem připomenout a zavzpomínat přitom jak na společnou, nejen hokejovou historii, tak na památné vzájemné souboje. Věřím, že si vstupenky pořídí co nejvíce lidí, zvlášť, když tím pomohou dobré věci a sami mohou rozhodnout, komu jejich peníze poputují.“

Hokej coby národní sport spojuje řadu generací celou naši zemi, proto se Český hokej rozhodl pomoci výnosem z této události nejen Nadačnímu fondu Ivana Hlinky, ale i těm, na něž současná krize doléhá ponejvíce – osamělým seniorům (nadace Krása pomoci), dětským pacientům s poruchou krvetvorby (Kapka naděje) nebo zdravotním sestrám (Česká asociace sester).

Kromě obyčejné vstupenky bude v prodeji limitovaný počet 50 ks VIP balíčků v ceně 5 tisíc Kč za jeden. „V tomto balíčku vyjma virtuální vstupenky pro fanouška chystáme dárkový certifikát, reprezentační dres, roušku a šátek v barvách Českého hokeje a různé dary od partnerů reprezentace. Výjimečnost toho balíčku bude však zejména v jeho osobním předání hráčem národního týmu do rukou fanouška. Výtěžek z VIP balíčku bude následně poměrně rozdělen mezi všechny zapojené nadace,“ doplňuje Jana Obermajerová z BPA sport marketing, marketingového partnera českého hokeje.

Virtuální mezistátní souboj fanoušků je absolutní novinkou. „A zároveň velkou výzvou. Jelikož pandemie koronaviru nás připravila o pravé hokejové emoce v nejočekávanější fázi sezóny, rozhodli jsme se je oživit jinou cestou. Spojili jsme se s českou stranou, se kterou bychom se byli bývali setkali ve skupinové fázi mistrovství světa, a společně připravili zajímavý formát vzájemného virtuálního duelu fanoušků. Věřím, že zaujmeme hokejovou komunitu v obou zemích a ve fanoušcích probudíme zdravou rivalitu, která by dozajista provázela náš vzájemný zápas na MS v Lausanne,“ řekl k prvnímu reprezentačnímu duelu fanoušků prezident Slovenského svazu ledního hokeje Miroslav Šatan.