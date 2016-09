V Městské knihovně Most vystoupí britský kytarista Will Johns. Do Mostu zavítá v rámci svého celoevropského turné, během kterého propaguje své nové album Something Old, Something New. Koncert Willa Johnse se uskuteční v pondělí 19. září od 19 hodin. Vstupné je 150 Kč, studenti po předložení průkazu zaplatí 50 Kč.