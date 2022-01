McErik – legenda taneční hudby konce 90´ let se vrací 21. ledna od 21 hodin jako rezidentní DJ do Mostu. Tentokrát zavítá McErik do Music arény Nový Obzor. Skvělá show a muzika je zárukou té nejlepší zábavy. Vstupné 70 Kč. Ostatní podmínky pro vstup podle nařízení vlády v daném termínu.