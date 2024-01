Litvínov bude sociální služby poskytovat i v roce 2024

Rada města Litvínov schválila přijetí neinvestiční dotace od Krajského úřadu Ústeckého kraje na výkon registrovaných sociálních služeb města Litvínov na období od 1.1.2024 do 31.12.2024.

„Od roku 2010 má město Litvínov podle zákona 108/2006 Sb. registrovány dvě sociální služby, a to sociálně aktivizační službu pro rodiny s dětmi a službu terénní programy. Obě služby jsou zařazeny do Základní sítě sociálních služeb Ústeckého kraje s Pověřením k výkonu do konce roku 2024 a jsou poskytovány především na území města Litvínov, zejména na sídlišti Janov. Aktuálně využívá město pro tyto sociální služby na plný úvazek 2 sociální pracovníky a 2 pracovníky v sociálních službách“, přiblížila organizaci sociálních služeb v Litvínově místostarostka Květuše Hellmichová. „Financování sociálních služeb je vícezdrojové, město Litvínov se zapojuje do každoročně vyhlášeného dotačního titulu Krajského úřadu Ústeckého kraje s názvem Podpora sociálních služeb v Ústeckém kraji na příslušný rok. Celková výše nákladů na tyto služby činní 2 522 000 Kč. Dotace pokryje částku 2 076 200 Kč a 445 800 Kč je spoluúčast naše. Uvedené finanční prostředky městu poslouží k úhradě mzdových nákladů pracovníků sociálních služeb, jejich proškolení a na nájemné za prostory v Janově,“ objasnila místostarostka Hellmichová využití získaných finančních prostředků.