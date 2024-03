Litvínovští preventisté navštěvují děti ve školách i školkách

Asistentky prevence kriminality se mohou zapojit do preventivních besed v základních školách a mateřinkách v Litvínově. V poslední době se APK dohlížející u ZŠ Ruská podívaly nejen do „své“ školy do tříd prvního stupně i k deváťákům, ale přijaly pozvání i na besedy v Základní škole speciální a Praktické škole v Litvínově v Šafaříkově ulici. Z prvních setkání byly mile překvapené, děti ukázaly bezvadné znalosti a hlavně předvedly, že by si v nebezpečných situacích nejspíš dovedly poradit. Například s první pomocí. Stranou nezůstaly ani asistentky dohlížející na bezpečí školáků ze „sportovky“. Kromě besed s malými školáky v prvních a druhých třídách si vyzkoušely i další roli. Ocenily všímavost a správnou reakci sedmáka zmíněné školy, který našel na ulici pánskou peněženku s doklady a hotovostí. Odevzdal nález právě asistentkám a ty už si věděly rady. Ztracená peněženka byla ještě týž den vrácena majiteli a Městská policie Litvínov se rozhodla ocenit a odměnit 13letého chlapce za to, jak se zachoval. „Myslím, že to udělal správně a předání odměny ve škole před celou třídou si zasloužil,“ míní Žaneta Čubová. Její kolegyně Dana Janíková dodává: „Mně se navíc líbilo, že se druhý den přišel zeptat, jak to dopadlo. Ráda jsem mu sdělila, že dobře.“

V loňském roce se nově otevřené školce MŠ Beruška ZŠ Hamr podařilo navázat vztahy s preventisty MP Litvínov. Vybavili jsme předškoláky reflexními vestičkami a reflexními páskami, zastavovací terčík, píšťalky a výukové materiály dostali pedagogové. S těmito dárky významně pomohl p. Stehlík z krajského odd. BESIPu. V únoru si preventistka i asistentky od ZŠ Hamr přišly s dětmi pohrát a popovídat o kamarádství i osobním bezpečí. „Návštěva to byla moc fajn, dobré vztahy jsou ten nejlepší základ pro úspěšnou spolupráci,“ chválí preventistka Michaela Hejčová.

Pedagogům MŠ Na Skalce se pro tentokrát náramně hodila návštěva preventistky se strážníkem městské policie. Právě se totiž probírá téma Povolání, a kdo jako dítě nechtěl být policistou nebo strážníkem? Co všechno strážníci umí, jak vypadají a co při své práci zvládnou vyřešit, to se dozvěděly všechny děti, které byly ten den ve školce. „Jsem mile překvapená, co všechno děti ví. Například že nosíme zbraň, jak můžeme pomoci a taky některé znaly svou adresu. Vysloužily si odměny a pochvalu,“ hodnotí šikovnost dětí Radka Bártková, strážník Městské policie Litvínov. Prevence ve školách bude pokračovat celé jaro. Po jarních prázdninách se preventisté vydají do ZŠ a MŠ, Podkrušnohorská.