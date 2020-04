Magistrát vydává obyvatelům roušky zdarma

Ode dneška bude mostecký magistrát vydávat zdarma až do vyčerpání zásob textilní roušky obyvatelům města Mostu. A to v rámci preventivních opatření proti šíření onemocnění COVID-19. Maximálně 1 ks na osobu. Chybět nebudou ani informace jak se o roušku starat. Na výrobě roušek pro Mostečany intenzivně pracovali a dále pracují zaměstnanci příspěvkových organizací města, místních škol a dobrovolníci.

Každý, kdo roušku potřebuje si ji bude moci vyzvednout na informační recepci v přízemí budovy mosteckého magistrátu, vždy v úředních hodinách, tedy pondělí a středu od 8 do 17 hodin, úterý, čtvrtek a pátek od 8 do 15 hodin. V případě, že si pro ni na magistrát nemůžete ze zdravotních důvodů přijít, zavolejte nám na krizovou linku od pondělí do soboty v časech od 8 do 11 hodin na telefonních číslech 476 448 436 a 735 701 485. V případě zájmu můžete kontaktovat informační recepci na telefonním čísle 476 448 111.

,,Rád bych touto cestou poděkoval znovu všem dobrovolníkům, kteří pro město Most šijí zdarma roušky, ale i jinak pomáhají. Vaše pomoc je v těchto dnech nevyčíslitelná. Děkujeme, dáme to!,“ říká primátor města Mostu Jan Paparega.