Městská policie: přestáváme neukázněným lidem domlouvat a začínáme pokutovat!

Městská policie Most už nebude na nedodržování nařízení v souvislosti s omezením šíření koronaviru jen upozorňovat, ale bude rozdávat pokuty!



„Někteří lidé, ale je jich skutečně minimum, si nepřipouštějí závažnost situace, a pravidla nerespektují. Zpočátku jsme domlouvali, ale teď už nevěřím tomu, že by to někdo nevěděl. Podle našich zjištění to bývají to zpravidla lidé, kteří si myslí, že udělají dojem, když pravidla nerespektují a nemají například přes ústa šátek. Bohužel tím spíš dávají najevo svou nízkou inteligenci a brzy mohou mít na krku několikatisícovou pokutu,“ říká ředitel městské policie Jaroslav Hrvol na přísný postup městské policie v nouzovém stavu.

Přesně tak dopadl mladý muž, který si v neděli ul. W. A. Mozarta vyšel s kamarádkou. Žena si kryla obličej rouškou, on žádnou ochranu dýchacích cest neměl. Strážníci muže zajistili při kontrole v lokalitě stovek, zaměřené na kontrolou dodržování vládního nařízení. Muž uvedl, že má roušku doma. Další podobný případ strážníci řešili v ul. Šeříková. Strážníci obě osoby oznámili na odbor správních činností. Za tento přestupek jim hrozí několikatisícová pokuta.

Strážníci se zaměří také na shlukování osob na veřejném prostranství. „Není možné, aby si lidé mysleli, že když mají roušky, tak se mohou scházet na veřejném prostranství a dát si s kamarády v parku nebo u večerky pivo nebo aby skupinka sedmi dětí běhala po sídlišti. Povolené jsou pouze procházky v přírodě, kde je možné dodržet odstup, a to s rodinnými příslušníky, nikoli s kamarády. Je třeba si uvědomit, že ignorací pravidel lidé ohrožují zejména své rodinné příslušníky a rodiny svých přátel,“upozornil Jaroslav Hrvol. Za dodržování vládního nařízení u dětí samozřejmě zodpovídá zákonný zástupce a za jeho nerespektování hrozí rodičům vysoké sankce.

Strážníci zjistili porušení nařízení vlády také provozovateli restaurací. Restaurace byly na základě výzvy strážníků okamžitě uzavřeny a události strážníci oznámili správnímu orgánu. „Pokuty při vyhlášení nouzového stavu v republice dosahují u právnických osob vysokých částek a mohou být pro provozovatele v této situaci skutečně nepříjemné. Jedná se opravdu o nouzový stav a není čas zkoušet policii, jestli to uhraju. Všechny žádáme, aby pravidla dodržovali, zůstali doma a nezkoušeli nařízení obejít,“ doplnil Jaroslav Hrvol.

Nouzový stav také zpřísnil tresty za drobnou kriminalitu. U některých trestných činů je možné použít přísnější trestní sazby.