MIKULÁŠSKÁ pod okny mostecké nemocnice

Netradiční MIKULÁŠSKOU s čertovským průvodem připravuje pro Plicní oddělení mostecké nemocnice Jezdecká společnost Hipodrom Most, Divadlo veTři Míši Doležalové, mostecká zastupitelka Hana Aulická Jírovcová a moderátor a herec Vlasta Vébr.

Mikuláš, Čert i Anděl potěší Dětské oddělení Nemocnice Most a také Plicní oddělení Nemocnice Most. Protože je situace taková, jaká je, NETRADIČNÍ MIKULÁŠSKÁ s čertovským průvodem se uskuteční v neděli 5.prosince mezi 10 a 11 hodinou pod okny těchto oddělení a samozřejmě za dodržení všech momentálně platných opatření.

,, Zdravotnický personál je pod obrovským tlakem, všichni jsou již unavení a tak nás napadlo, potěšit nejen zdravotnický personál, ale i pacienty . Pokud se nám podaří vykouzlit alespoň malý úsměv na tváři, budeme moc rády,“ dodávají shodně Hana Aulická Jírovcová, Míša Doležalová i Olga Šebková.