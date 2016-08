Místo mostu do Rudolic se opraví kanalizace v hale

Sportovci, ale ani návštěvníci sportovní haly by už po prázdninách neměli zažívat nepříjemnou situaci s odpady a splašky. Město totiž přehodnotilo záměry a plánovanou rekonstrukci kanalizace provede kompletně.

Radnice vyčlenila z rozpočtu města finanční prostředky na opravu kanalizace, která je ve sportovní hale v katastrofálním stavu. „Oprava byla v rámci rekonstrukce sportovní haly zcela opominuta a byly s tím velké patálie,“ připomněl primátor Jan Paparega. Problém staré kanalizace je ten, že při velkém náporu lidí „nestíhá“. Při větších sportovních akcích pak dochází k ucpávání toalet. Splašky vyvěrají na nejrůznějších místech, například na sportovní ploše, která slouží gymnastům. Ale i v opačné části haly, v místě u šaten sportovců. Na letošní červenec byla v plánu rekonstrukce jen ale jedné části kanalizace. Prostředky na zbývající část zatím chyběly. „Rozhodli jsme se, že uděláme i druhou z větví, a to především díky tomu, že jsme zrušili akci na opravu mostu do Rudolic,“ informoval dále primátor Paparega. Obě části poruchové kanalizace by se měly provést současně, během letních prázdnin. „Kvůli rekonstrukci se sportovní hala pro sportovce a veřejnost uzavře již od pondělí 20. června, a to až do 25. července. K omezení tréninků a zápasů tak dojde jen minimálně. Během července probíhá v hale totiž každoroční provozní odstávka,“ uvedl ředitel Sportovní haly Most, a.s. Petr Formánek.

Taneční sál je už kompletní

V letošním roce město Most provádělo ve sportovní hale i další sanace. „Letos jsme zde dokončili rekonstrukci tanečního sálu, která byla na půli cesty. Investovali jsme sem jeden milion korun. Provedla se rekupirace a protipožární opatření, aby vše mohlo bez problémů fungovat a sál se mohl zkolaudovat,“ uvedl primátor Jan Paparega.