Mistrovství Čech v šachu 2019 zahájil hejtman Bubeníček

V mosteckém hotelu Cascade se uskutečnilo Mistrovství Čech v šachu dětí do 8 a 10 let plus doprovodný turnaj Cascade Open. Zahájení turnaje Mistrovství Čech odstartovali prvním tahem hejtman Ústeckého kraje Oldřich Bubeníček a primátor města Mostu Jan Paparega.

Šampiony pro rok 2019 se stali v kategorii H10 Roman Popov z oddílu Unichess a (s horším skóre třetí byl Vojtěch Gorej z SK Děčín). V kategorii D10 turnaj opanovala Sophia Olivia z Klubu šachistů Říčany. V mladší kategorii H8 zvítězil Mikhail Artamanov z ŠK Molekula, mezi dívkami pak Eliška Janoušková z ŠK Líně. V doprovodném turnaji „Cascade Open“ zvítězil Tomáš Mičánek (TJ Bohemians Praha) a v kategorii mládež – Adam Holub (Unichess).

V mistrovských kategoriích turnaje, který podpořil také Ústecký kraj, startovalo 96 hráčů a hráček. V Openu Cascade pak 22 hráčů. Ceny vítězům a vítězkám předala při slavnostním ukončení turnaje senátorka ČR Alena Dernerová.