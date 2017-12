Mlčení bolí… o násilí za zavřenými dveřmi

Jste svědkem domácího násilí? Víte, že někdo z okolí zažívá partnerské násilí? Chcete vědět, jak můžete pomoci ohroženým osobám nebo dětem, které v rodině zasažené násilím žijí? Víte, jaké možnosti řešení nabízí česká legislativa?

Cílem semináře „Mlčení bolí“ je informovat laickou veřejnost o poslání intervenčních center, rozbourat mýty a tabu kolem domácího násilí a informovat o možných řešeních domácího násilí.

KDY: 15. 12. 2017 OD 15:00 DO 17:00 HOD.

KDE: MAGISTRÁT MĚSTA MOSTU, 4. PATRO, VELKÁ ZASEDACÍ MÍSTNOST

Přednášející: Martina Vojtíšková

Martina Vojtíšková je spoluzakladatelkou spolku Spirála a Centra krizové intervence pro osoby v akutní krizi. Zasadila se o založení intervenčního centra, Ústecký kraj a iniciovala vznik Asociace Intervenčních center v ČR, jejíž je předsedkyní. Jako vedoucí intervenčního centra se věnuje terapii, vzdělávání odborníků a dělá vše proto, aby veřejnost dokázala domácí násilí včas rozpoznat a promluvit o něm. Její zásluhou vznikla celostátní kampaň „Mlčení bolí“, do které se zapojila řada známých osobností.

Přihlásit se můžete nejlépe obratem nebo do 12. prosince na e-mailu manažerky prevence kriminality statutárního města Mostu: Veronika.Loucka@mesto-most.cz

Seminář je pořádán v rámci projektu MOST – Kurzy sebeobrany při Městské policii Most, který realizuje statutární město Most a je spolufinancován Ministerstvem vnitra ČR z Programu prevence kriminality na místní úrovni na rok 2017.