Modernizace veřejného osvětlení v Litvínově

Rada města Litvínova po projednání rozhodla o výběru nejvýhodnější nabídky na dodavatele veřejné zakázky „Modernizace VO ve městě Litvínově – 1. etapa“.

Jedná se o projekt na obnovu části veřejného osvětlení spočívající v demontáži stávajících 970 sodíkových svítidel a jejich výměně za svítidla s technologií LED, od kterých město očekává výraznou energetickou úsporu. Výměna se týká zejména Osady, Chudeřína a Janova, zbylá část sodíkových svítidel bude vyměněna podle plánu obnovy.

Jako dodavatel zakázky byla vybrána firma Q-EL PRO s.r.o., která jako nejlevnější z uchazečů nabídla cenu zhruba 6, 3 mil. Kč včetně DPH.

Místostarosta Litvínova Karel Rosenbaum k projektu doplnil: „Dodavatel by měl podle smlouvy úplnou výměnu provést do 4,5 měsíce od podepsání smlouvy, vedení města samozřejmě preferuje zahájení prací v co možná nejbližším termínu. Důvodem kromě jiného je i skutečnost, že pro financování této akce město hodlá využít finanční prostředky z Národního plánu obnovy, což výrazně ulehčí rozpočtu města. Věřím, že celá akce přinese takové výsledky, že po jejím ukončení bude možno se vrátit k rozsahu osvětlení, na jaký jsme v Litvínově z minulosti zvyklí.“