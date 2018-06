Mostečany čeká plošná odstávka hned dvakrát

Pravidelnou údržbu a opravy rozvodů opět připravuje komořanská teplárna. Na rozdíl od loňského roku se Mostečané musejí připravit hned na dvě plošné odstávky, které potrvají od 5. do 8. června a od 20. do 24. srpna. Mostecké listy o tom informovala firma United Energy, pod niž spadá komořanská teplárna.

Oproti tomu lokální odstávky se dotknou především nebytových prostor v průmyslové oblasti Velebudice a některých bloků. Konkrétně půjde o bloky 230 a 231 (od 13. června v 8 hodin do 29. června ve 12 hodin) a blok 540 (od 10. července v 8 hodin do 15. července ve 12 hodin). Odstávka by se měla týkat i bloků 574-76 (nejspíše od 17. do 24. srpna) a vlakového nádraží (nejspíše od 17. do 27. 8), ale tyto termíny budou ještě během června upřesněny na webových stránkách www.setep.cz . Podrobné informace je možné získat i na telefonních číslech 476 447 830 nebo 734 289 969.