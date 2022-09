Městská knihovna Most zve na výstavu VODICÍ PES V AKCI. Vernisáž proběhne 13. září od 16.3O hodin a doprovozena bude vystoupením dětského pěveckéh sboru ZUŠ Most. Výstava bude přístupná do 11. října a najdete v oddělení pro děti a mládež.