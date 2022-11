Mostecké muzeum otevírá 10. listopadu výstavu fotografií „PANORÁMA STARÉHO MOSTECKA“

V Oblastním muzeu a galerii v Mostě se 10. listopadu od 17 hodin uskuteční vernisáž výstavy fotografií „PANORÁMA STARÉHO MOSTECKA“.

Výstava bude přístupná od 11. listopadu 2022 do 31.3.2023

Tým projektu uspořádal fotografickou výstavu, která představuje to nejzajímavější z nově digitalizovaných historických fotografií Mostu, Mostecka a světa kolem roku 1900. V rámci projektu byly digitalizovány tisíce fotografií v podobě pozitivů i negativů, především z let 1860 až 1945.

K nejstarším patří stereoskopické obrazy, ukazující svět kolem roku 1900. Ze dvojic snímků, pořízených speciálním fotoaparátem, aby při pozorování oběma očima vyvolaly dojem trojrozměrného vidění, byly zhotoveny výřezy přibližující detailně soudobý život.

Historické fotografie Mostecka, zachycující především zaniklou krajinu a obce, vznikaly po dlouhá desetiletí a za jejich vznikem stojí řada starých mosteckých ateliérů a fotografů. Vydejte se snámi po stopách starých časů.