Mostecký autodrom: „Někteří současní kritici autodromu souhlasili v minulosti za peněžitou kompenzaci s jeho rozšířením“

Společnost AUTODROM MOST má k dispozici smlouvy o odškodnění z roku 2005, které usvědčují některé ze současných ostrých kritiků provozu autodromu z toho, že v minulosti souhlasili za úplatu s rozšířením areálu. Tito majitelé domů v sousedství autodromu se smluvně zavázali, že proti společnosti, která jej provozuje, nebudou negativně vystupovat. Za to od bývalého vlastníka areálu dostali peněžitou kompenzaci v řádu statisíců. Jak se však nyní ukazuje, podmínky smlouvy někteří z nich porušují.

Vedení autodromu přitom nadále na snížení hladiny hluku, který doprovází závody, testování a tréninky zejména na velkém závodním okruhu stejnojmenného areálu, intenzivně pracuje. „Máme výsledky studie zpracované odbornou firmou i s posudkem nezávislého experta na životní prostředí. Na základě těchto podkladů jsme oslovili projektanta, aby vypracoval dokumentaci protihlukových opatření ke stavebnímu řízení. O dalším postupu jednáme se zástupci ústecké krajské hygienické stanice a statutárního města Mostu,“ potvrdil tiskový mluvčí společnosti Jan Foukal.

Opatření budou podle něj velmi nákladná, odhaduje je na několik desítek milionů korun. „Právě i z toho důvodu není možné provádět protihluková opatření ´na počkání´ bez důkladné odborné analýzy. Vše je třeba důkladně připravit, aby minimalizace hluku byla co nejúčinnější a především dlouhodobá. Platí to v případě efektivní výsadby zeleně, vybudování zemního valu, protihlukových stěn, ale i dalších opatření,“ dodal.

Společnost v posledních třech letech výrazně investuje do obnovy a modernizace areálu s cílem nabízet divákům i závodním týmům co nejkvalitnější služby. „Uvědomujeme si, že Mostecko patří z hlediska zaměstnanosti k nejproblémovějším lokalitám v Čechách. Snažíme se být proto v regionu co nejvíce prospěšní. Kromě náboru pracovníků zadáváme také většinu zakázek místním firmám. A v tomto trendu budeme pokračovat. I tak přispíváme ke vzniku nových míst a ke zvýšení kvality života na Mostecku,“ upřesnil generální ředitel autodromu Jiří Volovecký (na úvodní fotografii).