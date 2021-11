Ve dnech 17.- 21. listopadu se po roční pauze vrací do prostor mosteckého hotelu Cascade Mistrovství Čech mládeže do 8 a 10 let v šachu.

Všichni milovníci této královské hry a nejen oni mají na turnaj dveře otevřené, samozřejmě za podmínek dodržení aktuálních hygienických opatření, na která budeme po celý týden turnaje dbát.