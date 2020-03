Most si pomáhá

Mostecký magistrát právě teď distribuuje ušité roušky, které šijí zaměstnanci Městské knihovny Most, 7. ZŠ, 10. ZŠ, MŠ Lidická, MŠ Hutnická a ZUŠ Moskevské. Putují nejen ke starším lidem do penzionů pro seniory, ale i do Dětského domova v Mostě.

– 290 ks látkových roušek putuje do Městské správy sociálních služeb

– 300 ks papírových roušek putuje do Městské správy sociálních služeb