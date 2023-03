Mostečtí fotbalisté z FK Baník Most Souš jedou v neděli 19. března do Brozan. Výkop je v 15 hodin. ČFL tak pokračuje třetím jarním kolem. Brozany v minulém kole nehrály proti Chlumci, měly odloženo, v prvním kole podlehly doma těsně Teplicím B 0:1. Most v úvodních dvou zápasech jara vytěžil remízu s Chlumcem a výhru nad Spartou Kolín.