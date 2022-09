Mostečtí fotbalisté zvou na stadion Josefa Masopusta na DĚTSKÝ DEN A RETRO ZÁPAS

Se začátkem školního roku se na stadionu Josefa Masopusta opět zopakuje vydařený Retro zápas ligových sestav klubů FK Baník Most a FK Teplice. Hrát se bude v úterý od 18:00 hodin na mosteckém stadionu. Dětské odpoledne započne již v 15:00 množstvím atrakcí na ploše stadionu.

Všichni fanoušci i hráči mosteckého klubu jsou po roce opět zváni na fotbalový festival. V úterý 6.9.2022 odpoledne od 15:00 hodin proběhne nejprve dětský sportovní den, který se bude odvíjet na ploše slavného stadionu. Od 18:00 bude zahájen zápas hvězd klubů FK Baník Most a FK Teplice. Pro zápas legend se do Mostu podařilo dostat opravdu velká jména mosteckého i českého fotbalu. Za Most nastoupí takřka kompletní ligová sestava tažená Horstem Sieglem, Jiřím Novotným nebo Václavem Štípkem. Teplice rovněž nešetřili na kalibru a do své sestavy nasadí také reprezentanty Pavla Verbíře, Štepána Vachouška nebo Martina Fenina. Kompletní sestavy můžete dočíst níže .

Speciální úterní program bude zahájen už v 15:00 hodin. Kdokoliv se bude moci zastavit a projít se po ploše stadionu Josefa Masopusta, který po roce opět zavzpomíná na slavné ligové období. Od 18:00 hodin bude zahájena odveta loňského retro zápasu, který skončil remízou 4:4, a Most brankou Martina Bočka srovnával až v delším nastavení těsně před setměním.

Program dětského a sportovního dne – úterý 6.9.2022

– od 15:00 hodin volný vstup do areálu a na plochu stadionu

– dětské atrakce: zorbing, souboj gladiátorů, střelba na terč a skákací hrady

– dovednostní soutěže, ukázka a zkouška fotbalových tréninků

– od 16:30 mezinárodní zápas žákyněk FK Baník Most-Souš – Chemnitzer FC WU15

Retro zápas ligových legend FK Baník Most – FK Teplice

od 18:00 hodin na 2x 30 minut

vstupné je zdarma

Sestava FK Baník Most (předpoklad)

Trenéři: Přemsl Bičovský, Jan Štefko, Martin Luger

Hráči:

Martin Svoboda,

Jaroslav Belaň,

Jan Procházka,

Horst Siegl,

Jiří Novotný,

Ladislav Jamrich

Martin Boček,

Michal Macek,

Jaroslav Škoda,

Tomáš Pilař,

Richard Sitarčík,

Jiří Jedinák,

Tomáš Kulvajt,

Václav Štípek,

Kamil Novotný,

Marcel Procházka,

Josef Hranička

Sestava FK Teplice (předpoklad)

Realizační tým: František Šnobr, Jan Šterba

Martin Slavík,

Pavel Verbíř,

Štěpán Vachoušek,

Martin Fenin,

Jiří Mašek,

Emil Rilke,

Michal Doležal,

Jiří Sabou,

Admir Ljevakovič,

Dušan Tesařík,

Jan Rezek