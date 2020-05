Mosteký Aqaudrom se otevře pro veřejnost 25. května

Mostecký Aquadrom se pro veřejnost otevře 25. května ve 12 hodin. Povinné jsou dvoumetrové rozestupy a u vstupu do areálu koupaliště si návštěvníci musí vydezinfikovat ruce.

Roušky nebudou nutné do vody, při cestě k ní nebo při pobytu na lehátku či ručníku. Povinné nošení roušek zůstává například při cestě pro jídlo nebo toalety. Kapacita krytých bazénů bude omezena na 300 návštěvníků. Na koupaliště a do bazénu by neměl vstupovat nikdo, kdo se necítí dobře či trpí nějakým infekčním onemocněním. Povoleno bude využívat i sprchy a šatny ob jednu skříňku. Tobogany jsou povoleny s rozestupy 1,5 metru i ve frontě. Zakázané jsou vodopády, divoká řeka, chrliče, parní kabiny, nebo protiproudy.